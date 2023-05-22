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Доисторическая планета 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Доисторическая планета
Киноафиша Сериалы Доисторическая планета Сезоны Сезон 2

Prehistoric Planet
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Доисторическая планета»

Во 2 сезоне сериала «Доисторическая планета» продолжается увлекательное и опасное путешествие по миру, который существовал на Земле за много миллионов лет до нашей эры. Величественные динозавры и другие необычные существа бродят по зеленым землям, плавают в морях и летают в небесах. Создатели сериала оживляют на экране внешний вид, повадки и условия жизни самых известных динозавров, скелеты которых хранятся в величайших музеях мира. Знаете ли вы, как боролась за жизнь детеныша беременная туарангизавриха? Как привлекали внимание самок птерозавры? Или как двигался по болотам восьмитонный дейнохейрус?

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Доисторическая планета» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Острова Islands
Сезон 2 Серия 1
22 мая 2023
Бесплодные земли Badlands
Сезон 2 Серия 2
23 мая 2023
Болота Swamps
Сезон 2 Серия 3
24 мая 2023
Океаны Oceans
Сезон 2 Серия 4
25 мая 2023
Северная Америка North America
Сезон 2 Серия 5
26 мая 2023
График выхода всех сериалов
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