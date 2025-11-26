После «Фишера» и «Метода» — «Отпечатки»: новый мрачный детектив про убийства с Акиньшиной уже на подходе

Даже Килиан Мерфи не спас «Храм костей» от провала: продолжение фильма под вопросом

Эти 3 оглушающих фильма о войне даже лучше «Спасти рядового Райана»: №1 — драма из СССР

Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру

«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом

Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)

«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет

В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти

Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес

«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории