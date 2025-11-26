Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Доисторическая планета 2022 - 2025, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Доисторическая планета
Киноафиша Сериалы Доисторическая планета Сезоны Сезон 3
Prehistoric Planet
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 26 ноября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 13 голосов
8.4 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Доисторическая планета»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Большой мороз The Big Freeze
Сезон 3 Серия 1
26 ноября 2025
Новые земли New Lands
Сезон 3 Серия 2
26 ноября 2025
Пустынные земли Desert Lands
Сезон 3 Серия 3
26 ноября 2025
Травяные земли Grass Lands
Сезон 3 Серия 4
26 ноября 2025
Большой таяние The Big Melt
Сезон 3 Серия 5
26 ноября 2025
График выхода всех сериалов
После «Фишера» и «Метода» — «Отпечатки»: новый мрачный детектив про убийства с Акиньшиной уже на подходе
Даже Килиан Мерфи не спас «Храм костей» от провала: продолжение фильма под вопросом
Эти 3 оглушающих фильма о войне даже лучше «Спасти рядового Райана»: №1 — драма из СССР
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом
Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес
«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше