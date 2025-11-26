Оповещения от Киноафиши
Доисторическая планета 2022 - 2025, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Сезон 3
Prehistoric Planet
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
26 ноября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
5
Продолжительность сезона
3 часа 30 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
13
голосов
8.4
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Доисторическая планета»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Большой мороз
The Big Freeze
Сезон 3
Серия 1
26 ноября 2025
Новые земли
New Lands
Сезон 3
Серия 2
26 ноября 2025
Пустынные земли
Desert Lands
Сезон 3
Серия 3
26 ноября 2025
Травяные земли
Grass Lands
Сезон 3
Серия 4
26 ноября 2025
Большой таяние
The Big Melt
Сезон 3
Серия 5
26 ноября 2025
