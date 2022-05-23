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Доисторическая планета 2022 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Доисторическая планета
Киноафиша Сериалы Доисторическая планета Сезоны Сезон 1

Prehistoric Planet
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доисторическая планета»

В 1 сезоне сериала «Доисторическая планета» под торжественную мелодию от композитора Ханса Циммера действие переносится на 66 миллионов лет назад, в тот временной период, когда планету населяли необыкновенные существа — динозавры. В рамках проекта представлены новейшие открытия в сфере палеонтологии. Благодаря инновационным технологиям, создателям удалось воссоздать доисторический мир в мельчайших подробностях. У зрителей появилась уникальная возможность узнать, как жили удивительные животные до появления на Земле цивилизации. Закадровый текст читает знаменитый британский натуралист Дэвид Аттенборо.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Доисторическая планета» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Побережья Coasts
Сезон 1 Серия 1
23 мая 2022
Пустыни Deserts
Сезон 1 Серия 2
24 мая 2022
Перстная вода Freshwater
Сезон 1 Серия 3
25 мая 2022
Ледяные миры Ice Worlds
Сезон 1 Серия 4
26 мая 2022
Леса Forests
Сезон 1 Серия 5
27 мая 2022
График выхода всех сериалов
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