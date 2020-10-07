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История девятихвостого лиса 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала История девятихвостого лиса
Киноафиша Сериалы История девятихвостого лиса Сезоны Сезон 1

Tale of the Nine Tailed 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 17 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «История девятихвостого лиса»

В 1 сезоне сериала «История девятихвостого лиса» необыкновенный юноша по имени Кумихо Ли Ен является божеством, которому принадлежит весь горный хребет. Спустя некоторое время Ен превращается в некого проводника между миром живых и мертвых. Он должен следить за порядком и не позволять никому нарушать порядки человеческого мира. Его брат – Ли Ран – с презрением относится к людям, хоть и вынужден жить среди них. Порой он обещает людям исполнить их мечты, но они дорого платят за это. Однажды Ен уснул под деревом и очнулся от того, что кто-то гладит его по голове. Это оказалась смелая маленькая девочка, которая нуждалась в помощи...

Рейтинг сериала

9.8
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «История девятихвостого лиса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Происшествие на лисьем перевале The Incident That Occurred on Yeou Gogae
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2020
Я ждала тебя I've Been Waiting for You
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2020
Секрет Короля Драконов The Secret of the Dragon King
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2020
На пороге смерти Verge of Death
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2020
Я тоже тебя ждал I Also Waited for You
Сезон 1 Серия 5
21 октября 2020
Четыре столпа судьбы Four Pillars of Destiny
Сезон 1 Серия 6
22 октября 2020
Ловушка самсары The Trap of Samsara
Сезон 1 Серия 7
28 октября 2020
Реинкарнация Reincarnation
Сезон 1 Серия 8
29 октября 2020
Дух тьмы Spirit of Darkness
Сезон 1 Серия 9
4 ноября 2020
Дежавю Deja-Vu
Сезон 1 Серия 10
5 ноября 2020
Земляная вишня Ground Cherries
Сезон 1 Серия 11
11 ноября 2020
Поймать за хвост Catching Tails
Сезон 1 Серия 12
12 ноября 2020
Другой Имуги The Other Imoogi
Сезон 1 Серия 13
25 ноября 2020
Тупик Dead End
Сезон 1 Серия 14
26 ноября 2020
Судьба - это ты Without Knowing Imoogi's Plan
Сезон 1 Серия 15
2 декабря 2020
Переписанная легенда о девятихвостом лисе Only One Way to Save Yun
Сезон 1 Серия 16
3 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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