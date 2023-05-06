Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

История девятихвостого лиса 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала История девятихвостого лиса
Киноафиша Сериалы История девятихвостого лиса Сезоны Сезон 2

Tale of the Nine Tailed 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «История девятихвостого лиса»

Во 2 сезоне сериала «История девятихвостого лиса» события разворачиваются в 1938 году. Известный зрителям по предыдущему сезону главный герой – лис-оборотень гумихо – уже тайно живет среди людей. Когда-то Ли Ена считали божеством, но теперь он своего рода государственный чиновник, связывающий мир живых и мир духов. Неупокоенные души зачастую покидают свои могилы и терроризируют людей, особенно в такие неспокойные исторические периоды, как преддверие Второй мировой войны. Задача Ли Ена – наводить порядок, отправляя их на свои места. Но именно в это время он случайно встречает первое воплощение своей суженой.

Рейтинг сериала

9.8
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «История девятихвостого лиса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
6 мая 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
7 мая 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
13 мая 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
14 мая 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
20 мая 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
21 мая 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
27 мая 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
28 мая 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
3 июня 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
4 июня 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
10 июня 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
11 июня 2023
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше