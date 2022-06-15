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Дурак от Бога 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дурак от Бога
Киноафиша Сериалы Дурак от Бога Сезоны Сезон 1

God's Favorite Idiot 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дурак от Бога»

В 1 сезоне сериала «Дурак от Бога» сотрудник службы технической поддержки Кларк Томпсон является скромным и милым парнем. Недавно в его жизни случилось радостное события – девушка, к которой он давно испытывал симпатию, ответила на его чувства. Создается впечатление, что Кларк окажется последним человеком на планете, кого Бог мог бы призвать бороться со злом. Однако именно это и произошло. Кларку повстречался ангел, который сообщил о надвигающемся апокалипсисе. В силах Кларка остановить его. Для этого ему понадобится его офисная возлюбленная и преданные друзья, которые помогут распространить информацию и спасти мир.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Дурак от Бога График выхода всех сериалов
Сезон 1
B-Минус B-Minus
Сезон 1 Серия 1
15 июня 2022
Ангел The Angel
Сезон 1 Серия 2
15 июня 2022
Проповедник The Preacher
Сезон 1 Серия 3
15 июня 2022
Бог, сатана и все хорошие запахи God, Satan and All the Good Smells
Сезон 1 Серия 4
15 июня 2022
Мир (это любовь) The Word (It's Love)
Сезон 1 Серия 5
15 июня 2022
Том - баптист Tom the Baptist
Сезон 1 Серия 6
15 июня 2022
Четыре всадника The Four Horsemen
Сезон 1 Серия 7
15 июня 2022
Сдающиеся никогда не выигрывают, но победители иногда сдаются Quitters Never Win, But Winners Sometimes Quit
Сезон 1 Серия 8
15 июня 2022
График выхода всех сериалов
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