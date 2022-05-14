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Вина 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Вина
Киноафиша Сериалы Вина Сезоны Сезон 1

Вина 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Вина»

В 1 сезоне сериала «Вина» Евгений похоронил жену после дорожно-транспортного происшествия на зимней трассе. Полицейские не хотели обнадеживать мужчину и сразу сообщили, что вряд ли установят личность виновника. Ради детей герой пытается жить и надеется сам отыскать человека, повинного в смерти его супруги. О том, что тогда случилось, знают только двое: Иван, отправивший в кювет автомобиль Аглаи, и его супруга Нина. Она молчит, потому что боится мужа. Однако сердобольной женщине не по себе. Нина решает добиться развода и любыми способами помочь семье погибшей из-за Ивана женщины.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Вина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 мая 2022
График выхода всех сериалов
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