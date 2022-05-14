В 1 сезоне сериала «Вина» Евгений похоронил жену после дорожно-транспортного происшествия на зимней трассе. Полицейские не хотели обнадеживать мужчину и сразу сообщили, что вряд ли установят личность виновника. Ради детей герой пытается жить и надеется сам отыскать человека, повинного в смерти его супруги. О том, что тогда случилось, знают только двое: Иван, отправивший в кювет автомобиль Аглаи, и его супруга Нина. Она молчит, потому что боится мужа. Однако сердобольной женщине не по себе. Нина решает добиться развода и любыми способами помочь семье погибшей из-за Ивана женщины.