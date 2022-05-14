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Vina season 1 watch online

Vina season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Vina Seasons Season 1
Вина 12+
Title Сезон 1
Season premiere 14 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 52 minutes
"Vina" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Вина» Евгений похоронил жену после дорожно-транспортного происшествия на зимней трассе. Полицейские не хотели обнадеживать мужчину и сразу сообщили, что вряд ли установят личность виновника. Ради детей герой пытается жить и надеется сам отыскать человека, повинного в смерти его супруги. О том, что тогда случилось, знают только двое: Иван, отправивший в кювет автомобиль Аглаи, и его супруга Нина. Она молчит, потому что боится мужа. Однако сердобольной женщине не по себе. Нина решает добиться развода и любыми способами помочь семье погибшей из-за Ивана женщины.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
7.8 IMDb

"Vina" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 May 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 May 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 May 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 May 2022
TV series release schedule
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