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Добро пожаловать в Эдем 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Добро пожаловать в Эдем
Киноафиша Сериалы Добро пожаловать в Эдем Сезоны Сезон 1

Bienvenidos a Edén 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Добро пожаловать в Эдем»

В 1 сезоне сериала «Добро пожаловать в Эдем» юная девушка Зоа ведет интернет-блог. Ее жизнь обыденна и непримечательна, однако в своих соцсетях она создает совсем другой образ – идеальной, счастливой, сияющей звезды, улыбающейся с каждой фотографии. Однажды, благодаря своим усилиям, она выигрывает приглашение на тайную пляжную вечеринку от популярного бренда напитка. Вместе с ней на райский остров должны отправиться еще четверо молодых людей с такими же яркими страничками в сети. Зоа чувствует, что это – шанс всей ее жизни. Однако на острове гостей поджидает неожиданный сюрприз. Добро пожаловать в рай…

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Добро пожаловать в Эдем График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Путешествие всей твоей жизни The Trip of Your Life
Сезон 1 Серия 1
6 мая 2022
Тест Evaluation
Сезон 1 Серия 2
6 мая 2022
Прощальная вечеринка Farewell Party
Сезон 1 Серия 3
6 мая 2022
Другой берег The Other Shore
Сезон 1 Серия 4
6 мая 2022
Ураган Storm
Сезон 1 Серия 5
6 мая 2022
Восстание Rebellion
Сезон 1 Серия 6
6 мая 2022
Лилит Lilith
Сезон 1 Серия 7
6 мая 2022
Обратный путь The Trip Back
Сезон 1 Серия 8
6 мая 2022
График выхода всех сериалов
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