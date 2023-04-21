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Добро пожаловать в Эдем 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Добро пожаловать в Эдем
Киноафиша Сериалы Добро пожаловать в Эдем Сезоны Сезон 2

Bienvenidos a Edén 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Добро пожаловать в Эдем»

Во 2 сезоне сериала «Добро пожаловать в Эдем» продолжается история, события которой разворачиваются на загадочном острове. В центре действия оказываются молодые, привлекательные и активные парни и девушки, не представляющие своей жизни без социальных сетей. Когда группа молодых людей попадает на тайную вечеринку на далеком острове, они очень быстро выясняют, что обещанный им заманчивый рай скрывает в себе опасные секреты и ловушки. Напомним, в финале предыдущего сезона новый приток гостей, прибывающих в Эдем, предоставляет Чарли и Зоа шанс воплотить в жизнь свой план побега. Однако на пути героев возникают препятствия.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Добро пожаловать в Эдем График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ад Hell
Сезон 2 Серия 1
21 апреля 2023
Блю Эдем Blue
Сезон 2 Серия 2
21 апреля 2023
Комитет Committee
Сезон 2 Серия 3
21 апреля 2023
Вторые шансы Second Chances
Сезон 2 Серия 4
21 апреля 2023
Новый Эдем The New Eden
Сезон 2 Серия 5
21 апреля 2023
Дальше звезд Beyond the Stars
Сезон 2 Серия 6
21 апреля 2023
Змий-искуситель Serpent
Сезон 2 Серия 7
21 апреля 2023
Первый контакт First Contact
Сезон 2 Серия 8
21 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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