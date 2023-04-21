Во 2 сезоне сериала «Добро пожаловать в Эдем» продолжается история, события которой разворачиваются на загадочном острове. В центре действия оказываются молодые, привлекательные и активные парни и девушки, не представляющие своей жизни без социальных сетей. Когда группа молодых людей попадает на тайную вечеринку на далеком острове, они очень быстро выясняют, что обещанный им заманчивый рай скрывает в себе опасные секреты и ловушки. Напомним, в финале предыдущего сезона новый приток гостей, прибывающих в Эдем, предоставляет Чарли и Зоа шанс воплотить в жизнь свой план побега. Однако на пути героев возникают препятствия.