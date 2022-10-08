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Добро пожаловать в ад, Ирума! 2019 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Добро пожаловать в ад, Ирума!
Киноафиша Сериалы Добро пожаловать в ад, Ирума! Сезоны Сезон 3

Mairimashita! Iruma-kun
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 8 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 21
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Добро пожаловать в ад, Ирума!»

В 3 сезоне сериала «Добро пожаловать в ад, Ирума!» приключения Ирумы в потустороннем царстве продолжаются. События по-прежнему разворачиваются в Академии, директором которой является могущественный демон и по совместительству дедушка главного героя. Напомним, в предыдущем сезоне дед Ирумы устроил приветственную вечеринку для своего обожаемого приемного внука. Ирума пригласил всех своих друзей. Вскоре мероприятие превратилось в игровое шоу. Кроме того, под воздействием магического заклинания Аликреда Ирума прошел свой порочный круг и превратился в воплощение зла. Он решил сменить класс.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Добро пожаловать в ад, Ирума! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Новый термин класса неудачников The Misfit Class's New Term
Сезон 3 Серия 1
8 октября 2022
Мастер Бачико Master Bachiko
Сезон 3 Серия 2
15 октября 2022
Истинные чувства Ирумы Iruma's True Feelings
Сезон 3 Серия 3
22 октября 2022
Сигнал о начале праздника урожая The Signal That the Harvest Festival Has Begun
Сезон 3 Серия 4
29 октября 2022
Коварные демоны Cunning Demons
Сезон 3 Серия 5
5 ноября 2022
Дьявольски чистый Devilishly Pure
Сезон 3 Серия 6
12 ноября 2022
Ящик с игрушками Клары / Ночь, наполненная криками Clara's Toy Box / A Night Filled with Screams
Сезон 3 Серия 7
19 ноября 2022
Можем ли мы завести 100 друзей? / Студенты, которыми я горжусь Can We Make 100 Friends? / The Students I'm Proud Of
Сезон 3 Серия 8
26 ноября 2022
Провокация братьев Доро-доро The Dorodoro Brothers'Provocation
Сезон 3 Серия 9
3 декабря 2022
Ирума, которого я знаю The Iruma I Know
Сезон 3 Серия 10
10 декабря 2022
Джинн Тото Toto the Genie
Сезон 3 Серия 11
17 декабря 2022
Пожелай своему луку Wish Upon Your Bow
Сезон 3 Серия 12
24 декабря 2022
Моя собственная магия My Very Own Magic
Сезон 3 Серия 13
7 января 2023
Бедствие лидера Lead's Distress
Сезон 3 Серия 14
14 января 2023
Истинная ценность лучника The True Worth of the Archer
Сезон 3 Серия 15
21 января 2023
Конец праздника урожая The End of the Harvest Festival
Сезон 3 Серия 16
28 января 2023
Я сдаюсь! Ирума-кун Mairimashita! Iruma-kun
Сезон 3 Серия 17
4 февраля 2023
Добро пожаловать Welcome Back
Сезон 3 Серия 18
11 февраля 2023
Инструкторский банкет The Instructors'Banquet
Сезон 3 Серия 19
18 февраля 2023
Плохая компания / Душевный кулинарный мастер-класс Bad Company / Heartfelt Cooking Class
Сезон 3 Серия 20
25 февраля 2023
Слова для моих друзей Words for My Friends
Сезон 3 Серия 21
4 марта 2023
График выхода всех сериалов
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