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Добро пожаловать в ад, Ирума! 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Добро пожаловать в ад, Ирума!
Киноафиша Сериалы Добро пожаловать в ад, Ирума! Сезоны Сезон 2

Mairimashita! Iruma-kun
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 21
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Добро пожаловать в ад, Ирума!»

Во 2 сезоне сериала «Добро пожаловать в ад, Ирума!» кольцо Ирумы приобрело новую форму. Глава студенческого совета Академии для демонов встревожен. Кто-то сумел сделать так, чтобы изменить личность Амери. Обычно она ведет себя строго и отличается уверенностью в себе, но теперь неожиданно стала скромной и пугливой. Члены студенческого совета не могут скрыть этот факт и не знают, как справиться с непривычной для них ситуацией. Тем временем грядут очередные выборы президента студенческого совета. Финальная битва разворачивается между Амери и Ронове. Амери все еще находится под воздействием магического заклинания.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Добро пожаловать в ад, Ирума! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Тайна кольца The Secret of the Ring
Сезон 2 Серия 1
17 апреля 2021
Решение Амели Amelie's Decision
Сезон 2 Серия 2
24 апреля 2021
Прекрасная демоница A Lovely Demoness
Сезон 2 Серия 3
1 мая 2021
Взгляд президента школьного совета The Student Council President's Gaze
Сезон 2 Серия 4
8 мая 2021
Пригласить друзей Invite Your Friends
Сезон 2 Серия 5
15 мая 2021
Королевский Royal One
Сезон 2 Серия 6
22 мая 2021
Учителя в детском The Teachers at Babyls
Сезон 2 Серия 7
29 мая 2021
Чудо каких-то дураков The Miracle of Some Fools
Сезон 2 Серия 8
5 июня 2021
Учеба в преисподней Studying in the Netherworld
Сезон 2 Серия 9
12 июня 2021
Урок Балама Balam's Lesson
Сезон 2 Серия 10
19 июня 2021
Конец Терминуса / Девичий разговор The End-of-Terminus / Girl Talk
Сезон 2 Серия 11
26 июня 2021
Домашний визит учителя Калего The Home Visit of Kalego Teacher
Сезон 2 Серия 12
3 июля 2021
Уолтер Парк Walter Park
Сезон 2 Серия 13
10 июля 2021
Всеобщий товарищ по играм Everyone's Playmate
Сезон 2 Серия 14
17 июля 2021
Набег демонического зверя Demon Beast Raid
Сезон 2 Серия 15
24 июля 2021
Как называется это чувство What is the Name of this Feeling
Сезон 2 Серия 16
31 июля 2021
Абсолютная Алебарда The Ultimate Halberd
Сезон 2 Серия 17
7 августа 2021
Мое желание My Desire
Сезон 2 Серия 18
14 августа 2021
Дом Клары Clara's House
Сезон 2 Серия 19
21 августа 2021
Свидание мечты Dream Date
Сезон 2 Серия 20
4 сентября 2021
Тот, кто правит преисподней The One Who Rules Over the Netherworld
Сезон 2 Серия 21
11 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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