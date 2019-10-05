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Добро пожаловать в ад, Ирума! 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Добро пожаловать в ад, Ирума!
Киноафиша Сериалы Добро пожаловать в ад, Ирума! Сезоны Сезон 1

Mairimashita! Iruma-kun
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 23
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Добро пожаловать в ад, Ирума!»

В 1 сезоне сериала «Добро пожаловать в ад, Ирума!» в центре событий оказывается милый скромный мальчишка по имени Ирума Судзуки. Каким-то образом он попал в лапы к могущественному демону Салливану и стал его внуком. Новоявленный дед души не чает в своем приемном внуке. Он принимает мальчика в свою академию демонов. Но Ирума — человек, и чтобы выжить в таких условиях, ему приходится прятать свою истинную сущность от остальных школьников. Это оказывается делом не из простых. Кроме того, в потустороннем мире застенчивого мальчика ожидает еще множество испытаний. Но именно они помогут ему понять, кто он есть на самом деле.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Добро пожаловать в ад, Ирума! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ирума-кун из Школы Демонов Iruma-kun from Demon School
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2019
Фамильяры призваны Familiars Summoned
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2019
Ирума и Клара, друзья-демоны Iruma and Clara, Demon Friends
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2019
Класс неудачников The Misfit Class
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2019
Тот, кто хочет стать королем демонов The One Who Wants to Be Demon King
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2019
Теория Амери Ameri's Theory
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2019
Воспоминания о первой любви First Love Memories
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2019
По уши для Клары Head Over Heels for Clara
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2019
Решение Ирумы и тяжелая работа Iruma's Decision and Hard Work
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2019
Ожесточенная битва, Казнь Пушечное ядро Fierce Battle, Execution Cannonball
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 2019
Вместе с фамильярами / Вызов бойца Together With Familiars / The Battler's Challenge
Сезон 1 Серия 11
14 декабря 2019
Охота на новичков The Rookie Hunt
Сезон 1 Серия 12
21 декабря 2019
Боец с магическими аппаратами / Ужин тринадцати The Magical Apparatus Battler / The Thirteen's Dinner
Сезон 1 Серия 13
28 декабря 2019
Презентация Батлера The Battler's Presentation
Сезон 1 Серия 14
4 января 2020
Тайная комната Кириво Kiriwo's Secret Room
Сезон 1 Серия 15
11 января 2020
Канун вечеринки Party Eve
Сезон 1 Серия 16
18 января 2020
Беги, Ирума, к Кириво! Run Iruma, to Kiriwo!
Сезон 1 Серия 17
25 января 2020
Чего я хочу больше всего на свете What I Want More Than Anything
Сезон 1 Серия 18
1 февраля 2020
Я хочу все забрать / Семейное время I Want to Pick Everything Up / Family Time
Сезон 1 Серия 19
8 февраля 2020
Славная награда / Обращение с людьми Glorious Award / Treatment of Humans
Сезон 1 Серия 20
15 февраля 2020
Демдол Курому-чан! Dem-dol Kuromu-chan!
Сезон 1 Серия 21
22 февраля 2020
Искрящийся шок Sparkling Shock
Сезон 1 Серия 22
29 февраля 2020
Ты подходишь прямо сейчас, Ирума-кун You Fit Right In Now, Iruma-kun
Сезон 1 Серия 23
7 марта 2020
График выхода всех сериалов
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