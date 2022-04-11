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Дом с секретами 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дом с секретами
Киноафиша Сериалы Дом с секретами Сезоны Сезон 1

A Secret House
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 124
Продолжительность сезона 72 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дом с секретами»

В 1 сезоне сериала «Дом с секретами» мальчик-подросток остается без родителей с младшей сестрой на руках. Кроме того, его семья принадлежит к «классу грязной ложки» – то есть у ребят нет ни наследства, ни какого-либо влияния в обществе. Тогда герой посвящает всю свою жизнь защите сестры и расследованию смерти матери. Он уверен, что женщину убили те, кому сошло это с рук, – люди, находящиеся гораздо выше него на социальной лестнице. Он вырастает бесстрашным, но обиженным на мир мужчиной и становится детективом. Пытаясь распутать свои собственные проблемы, он заодно помогает людям, которые обращаются к нему в офис.

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Список серий 1-го сезона сериала «Дом с секретами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 апреля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
20 апреля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 апреля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
22 апреля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 апреля 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 апреля 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
27 апреля 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
28 апреля 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
29 апреля 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
2 мая 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
3 мая 2022
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
4 мая 2022
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
5 мая 2022
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
6 мая 2022
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
9 мая 2022
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
10 мая 2022
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
11 мая 2022
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
12 мая 2022
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
13 мая 2022
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
16 мая 2022
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
17 мая 2022
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
18 мая 2022
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
19 мая 2022
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
23 мая 2022
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
24 мая 2022
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
25 мая 2022
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
26 мая 2022
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
27 мая 2022
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
30 мая 2022
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
31 мая 2022
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
2 июня 2022
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
3 июня 2022
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
6 июня 2022
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
7 июня 2022
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
8 июня 2022
Серия 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
9 июня 2022
Серия 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
10 июня 2022
Серия 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
13 июня 2022
Серия 45 Episode 45
Сезон 1 Серия 45
14 июня 2022
Серия 46 Episode 46
Сезон 1 Серия 46
15 июня 2022
Серия 47 Episode 47
Сезон 1 Серия 47
16 июня 2022
Серия 48 Episode 48
Сезон 1 Серия 48
17 июня 2022
Серия 49 Episode 49
Сезон 1 Серия 49
20 июня 2022
Серия 50 Episode 50
Сезон 1 Серия 50
21 июня 2022
Серия 51 Episode 51
Сезон 1 Серия 51
22 июня 2022
Серия 52 Episode 52
Сезон 1 Серия 52
23 июня 2022
Серия 53 Episode 53
Сезон 1 Серия 53
24 июня 2022
Серия 54 Episode 54
Сезон 1 Серия 54
27 июня 2022
Серия 55 Episode 55
Сезон 1 Серия 55
28 июня 2022
Серия 56 Episode 56
Сезон 1 Серия 56
29 июня 2022
Серия 57 Episode 57
Сезон 1 Серия 57
30 июня 2022
Серия 58 Episode 58
Сезон 1 Серия 58
1 июля 2022
Серия 59 Episode 59
Сезон 1 Серия 59
4 июля 2022
Серия 60 Episode 60
Сезон 1 Серия 60
5 июля 2022
Серия 61 Episode 61
Сезон 1 Серия 61
6 июля 2022
Серия 62 Episode 62
Сезон 1 Серия 62
7 июля 2022
Серия 63 Episode 63
Сезон 1 Серия 63
8 июля 2022
Серия 64 Episode 64
Сезон 1 Серия 64
11 июля 2022
Серия 65 Episode 65
Сезон 1 Серия 65
12 июля 2022
Серия 66 Episode 66
Сезон 1 Серия 66
13 июля 2022
Серия 67 Episode 67
Сезон 1 Серия 67
14 июля 2022
Серия 68 Episode 68
Сезон 1 Серия 68
15 июля 2022
Серия 69 Episode 69
Сезон 1 Серия 69
18 июля 2022
Серия 70 Episode 70
Сезон 1 Серия 70
19 июля 2022
Серия 71 Episode 71
Сезон 1 Серия 71
20 июля 2022
Серия 72 Episode 72
Сезон 1 Серия 72
21 июля 2022
Серия 73 Episode 73
Сезон 1 Серия 73
22 июля 2022
Серия 74 Episode 74
Сезон 1 Серия 74
25 июля 2022
Серия 75 Episode 75
Сезон 1 Серия 75
26 июля 2022
Серия 76 Episode 76
Сезон 1 Серия 76
27 июля 2022
Серия 77 Episode 77
Сезон 1 Серия 77
28 июля 2022
Серия 78 Episode 78
Сезон 1 Серия 78
29 июля 2022
Серия 79 Episode 79
Сезон 1 Серия 79
1 августа 2022
Серия 80 Episode 80
Сезон 1 Серия 80
2 августа 2022
Серия 81 Episode 81
Сезон 1 Серия 81
3 августа 2022
Серия 82 Episode 82
Сезон 1 Серия 82
4 августа 2022
Серия 83 Episode 83
Сезон 1 Серия 83
5 августа 2022
Серия 84 Episode 84
Сезон 1 Серия 84
8 августа 2022
Серия 85 Episode 85
Сезон 1 Серия 85
11 августа 2022
Серия 86 Episode 86
Сезон 1 Серия 86
12 августа 2022
Серия 87 Episode 87
Сезон 1 Серия 87
15 августа 2022
Серия 88 Episode 88
Сезон 1 Серия 88
16 августа 2022
Серия 89 Episode 89
Сезон 1 Серия 89
17 августа 2022
Серия 90 Episode 90
Сезон 1 Серия 90
18 августа 2022
Серия 91 Episode 91
Сезон 1 Серия 91
19 августа 2022
Серия 92 Episode 92
Сезон 1 Серия 92
22 августа 2022
Серия 93 Episode 93
Сезон 1 Серия 93
23 августа 2022
Серия 94 Episode 94
Сезон 1 Серия 94
24 августа 2022
Серия 95 Episode 95
Сезон 1 Серия 95
25 августа 2022
Серия 96 Episode 96
Сезон 1 Серия 96
26 августа 2022
Серия 97 Episode 97
Сезон 1 Серия 97
29 августа 2022
Серия 98 Episode 98
Сезон 1 Серия 98
30 августа 2022
Серия 99 Episode 99
Сезон 1 Серия 99
31 августа 2022
Серия 100 Episode 100
Сезон 1 Серия 100
1 сентября 2022
Серия 101 Episode 101
Сезон 1 Серия 101
2 сентября 2022
Серия 102 Episode 102
Сезон 1 Серия 102
6 сентября 2022
Серия 103 Episode 103
Сезон 1 Серия 103
7 сентября 2022
Серия 104 Episode 104
Сезон 1 Серия 104
8 сентября 2022
Серия 105 Episode 105
Сезон 1 Серия 105
13 сентября 2022
Серия 106 Episode 106
Сезон 1 Серия 106
14 сентября 2022
Серия 107 Episode 107
Сезон 1 Серия 107
15 сентября 2022
Серия 108 Episode 108
Сезон 1 Серия 108
16 сентября 2022
Серия 109 Episode 109
Сезон 1 Серия 109
19 сентября 2022
Серия 110 Episode 110
Сезон 1 Серия 110
20 сентября 2022
Серия 111 Episode 111
Сезон 1 Серия 111
21 сентября 2022
Серия 112 Episode 112
Сезон 1 Серия 112
22 сентября 2022
Серия 113 Episode 113
Сезон 1 Серия 113
23 сентября 2022
Серия 114 Episode 114
Сезон 1 Серия 114
26 сентября 2022
Серия 115 Episode 115
Сезон 1 Серия 115
27 сентября 2022
Серия 116 Episode 116
Сезон 1 Серия 116
28 сентября 2022
Серия 117 Episode 117
Сезон 1 Серия 117
29 сентября 2022
Серия 118 Episode 118
Сезон 1 Серия 118
30 сентября 2022
Серия 119 Episode 119
Сезон 1 Серия 119
3 октября 2022
Серия 120 Episode 120
Сезон 1 Серия 120
4 октября 2022
Серия 121 Episode 121
Сезон 1 Серия 121
5 октября 2022
Серия 122 Episode 122
Сезон 1 Серия 122
6 октября 2022
Серия 123 Episode 123
Сезон 1 Серия 123
7 октября 2022
Серия 124 Episode 124
Сезон 1 Серия 124
10 октября 2022
График выхода всех сериалов
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