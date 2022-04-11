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Киноафиша Сериалы Дом с секретами
Дом с секретами (2022 - …) A Secret House
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Телеканал MBC
Продолжительность 70 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Дом с секретами» – это южнокорейская детективная дорама. В центре повествования находится опытный детектив из «класса грязной ложки» – человек из низших слоев общества, не обладающий ни деньгами, ни влиянием. Несмотря на это, он с честью выполняет профессиональные обязанности, стараясь изменить свое положение. Но его главная жизненная цель – выяснить, что случилось с его матерью много лет назад. Он подозревает, что женщину могли убить представители другого класса, и пытается защитить сестру.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Со Ха Джун
Ли Ён Ын
Чон Хон
Кан Бёль
Ли Сын Ён
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Дом с секретами»
Серия 74 / Episode 74
Сезон 1 Серия 74
25 июля 2022
Серия 75 / Episode 75
Сезон 1 Серия 75
26 июля 2022
Серия 76 / Episode 76
Сезон 1 Серия 76
27 июля 2022
Серия 77 / Episode 77
Сезон 1 Серия 77
28 июля 2022
Серия 78 / Episode 78
Сезон 1 Серия 78
29 июля 2022
Episode 79
Сезон 1 Серия 79
1 августа 2022
Episode 80
Сезон 1 Серия 80
2 августа 2022
Episode 81
Сезон 1 Серия 81
3 августа 2022
Episode 82
Сезон 1 Серия 82
4 августа 2022
Episode 83
Сезон 1 Серия 83
5 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Дом с секретами - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 120 эпизодов
 
Кадры из сериала
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