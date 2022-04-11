Сериал «Дом с секретами» – это южнокорейская детективная дорама. В центре повествования находится опытный детектив из «класса грязной ложки» – человек из низших слоев общества, не обладающий ни деньгами, ни влиянием. Несмотря на это, он с честью выполняет профессиональные обязанности, стараясь изменить свое положение. Но его главная жизненная цель – выяснить, что случилось с его матерью много лет назад. Он подозревает, что женщину могли убить представители другого класса, и пытается защитить сестру.