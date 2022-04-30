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Кабинет путешественника 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Кабинет путешественника
Киноафиша Сериалы Кабинет путешественника Сезоны Сезон 1

Кабинет путешественника 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кабинет путешественника»

В 1 сезоне сериала «Кабинет путешественника» в городской больнице есть отделение, где лежат люди с необычными заболеваниями. Чаще всего это туристы, которые отдыхали в экзотических странах. Путешественники возвращаются с диковинными симптомами, в которых врачу Ирине Куницыной и ее коллегам приходится срочно разбираться. Один из пациентов, успешно излеченный от малярии, неожиданно умирает от африканского вируса. Вакцину от этого вируса создает главный врач – супруг Ирины, Роман Куницын. Многие считают, что бедный пациент стал жертвой неудачного опыта. Но спустя некоторое время при загадочных обстоятельствах погибает сам Куницын…

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Список серий 1-го сезона сериала «Кабинет путешественника» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 апреля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 апреля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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