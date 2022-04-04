Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Три дня до выпускного 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Три дня до выпускного
Киноафиша Сериалы Три дня до выпускного Сезоны Сезон 1

Sotsugyo Time Limit
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 24
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Три дня до выпускного»

В 1 сезоне сериала «Три дня до выпускного» Рисако Мидзугути пре6подает английский язык в обычной японской школе. Она пользуется всеобщей любовью своих учеников и уважением коллег. Однако за три дня до выпуска своего самого любимого класса женщина исчезает. Четверо из ее учеников получают загадочные письма от похитителя: «Разгадайте тайну похищения. Только вы можете узнать правду». Вот только «спасательный отряд» получается достаточно колоритный: капитан футбольной команды Дзюнпэй Огита, красавица-модель Мио Комацу, гений Аяне Такахата и ничем не выдающийся выпускник Есики Курокава.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Три дня до выпускного» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
11 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 апреля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 апреля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 апреля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 апреля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
20 апреля 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
21 апреля 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
25 апреля 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
26 апреля 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
27 апреля 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
28 апреля 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
2 мая 2022
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
3 мая 2022
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
4 мая 2022
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
5 мая 2022
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
9 мая 2022
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
10 мая 2022
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
11 мая 2022
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
12 мая 2022
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше