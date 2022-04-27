Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Улыбнись своей судьбе 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Улыбнись своей судьбе
Киноафиша Сериалы Улыбнись своей судьбе Сезоны Сезон 1

Gülümse Kaderine
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Улыбнись своей судьбе»

В 1 сезоне сериала «Улыбнись своей судьбе» в центре событий оказываются две девушки, которые знали друг друга с детства. Они были сиротами и воспитывались в приюте. Героини привыкли делить друг с другом радости и горести. В глазах окружающих они воспринимались как две сестры. Однако шли годы, и пропасть между ними неумолимо ширилась. Одна из девушек продолжала смотреть на мир невинными глазами, верить в добро и помогать всем, кто в этом нуждается. А вот вторая героиня, превратившаяся в надменную красавицу, ожесточилась и решила бороться за выживание в этом мире другими способами.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
5.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Улыбнись своей судьбе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
27 апреля 2022
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
4 мая 2022
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
11 мая 2022
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
18 мая 2022
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
25 мая 2022
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше