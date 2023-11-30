Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Третий лишний Новости

Новости о сериале «Третий лишний»

Новости о сериале «Третий лишний» Вся информация о сериале
Фривольный плюшевый медведь отправляется в школу в трейлере сериала «Тед»
Фривольный плюшевый медведь отправляется в школу в трейлере сериала «Тед» Приквел фильмов «Третий лишний».
Написать
30 ноября 2023 10:33
Завершились съемки многосерийного приквела «Третьего лишнего»
Завершились съемки многосерийного приквела «Третьего лишнего» Предыстория будет посвящена взрослению Джона Беннета и медвежонка Теда.
Написать
28 ноября 2022 14:08
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше