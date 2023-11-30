Фривольный плюшевый медведь отправляется в школу в трейлере сериала «Тед»

Стрим-сервис Peacock представил полноценный трейлер комедийного мини-сериала для взрослых «Тед», который представляет собой предысторию событий, показанных в фильмах «Третий лишний» (2012) и «Третий лишний 2» (2015). Шоураннером, режиссером и ведущим сценаристом приквела выступает Сет МакФарлейн, снявший оригинальную дилогию.

Действие сериала развернется в 1993 году. Говорящий плюшевый медвежонок Тед живет в городе Фреймингем, штат Массачусетс, вместе со своим лучшим другом 16-летним Джоном Беннеттом (Макс Буркхолдер), его родителями (Скотт Граймс и Аланна Юбак) и его кузиной Блэр (Джорджиа Уигэм). В трейлере показано, как Тед пребывает в ужасе, когда узнает, что ему придется ходить в школу вместе с Джоном. В дальнейшем, однако, медвежонок решает помочь своему социально неуклюжему другу найти общий язык с одноклассниками.

Мини-сериал будет состоять из семи эпизодов. Первый будет «огромного размера», тогда как продолжительность остальных шести составит по 30 минут. Премьера дебютной серии состоится на стриминге 11 января 2024 года.

Напомним, «Третий лишний» собрал в мировом прокате почти $550 млн при бюджете в $65 млн. Сборы сиквела составили $215 млн.