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Почти счастлив 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Почти счастлив
Киноафиша Сериалы Почти счастлив Сезоны Сезон 1

Casi Feliz 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Почти счастлив»

В 1 сезоне сериала «Почти счастлив» внешне жизнь Себастьяна кажется безупречной. Он является известным юмористом и работает диджеем на радио. При этом в его профессиональной деятельности и личной жизни были взлеты и падения, разочарования в женщинах и опыт создания семьи. Сейчас Себастьяну не удается в полной мере наслаждаться жизнью из-за нелегких взаимоотношений с бывшей супругой. Он по-прежнему любит ее, но всеми силами старается справиться с собой. Жизнь приготовила герою множество испытаний. Себастьян ищет себя и мужественно борется со своими комплексами, чтобы достичь гармонии.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Почти счастлив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Разрешение на поездку Permiso para viajar
Сезон 1 Серия 1
1 мая 2020
Полуфинал La semifinal
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2020
Издевательства Bullying
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2020
Приветствие моему отцу Un saludo para mi papá
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2020
Анна не спит Ana no duerme
Сезон 1 Серия 5
1 мая 2020
Роша Rocha
Сезон 1 Серия 6
1 мая 2020
Возвращение Гастона El regreso de Gastón
Сезон 1 Серия 7
1 мая 2020
Помнишь, брат? Te acordás, hermano?
Сезон 1 Серия 8
1 мая 2020
Вернуться к Пилар Volver a Pilar
Сезон 1 Серия 9
1 мая 2020
Мазл тов! Mazel tov!
Сезон 1 Серия 10
1 мая 2020
График выхода всех сериалов
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