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Постер к сериалу Почти счастлив
Постер к сериалу Почти счастлив
Постер к сериалу Почти счастлив
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Почти счастлив
Почти счастлив (2020 - …) Casi Feliz 18+
Год выпуска 2020
Страна Аргентина
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 7 часов 30 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается радиоведущий и комик по имени Себастьян. Главный герой сталкивается со множеством проблем в своей нынешней взрослой жизни. У него непростые отношения с бывшей супругой. Несмотря на то, что они расстались, Себастьян по-прежнему ее любит. Он пытается отыскать свой путь в жизни, сражаясь с бытовыми проблемами и неуверенностью в себе. При этом Себастьян честно пытается исполнять родительские обязанности. А счастье тем временем кажется таким близким, но постоянно ускользает от героя.

Почти счастлив - трейлер второго сезона
Почти счастлив
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Бенджамин Амадео
Себастьян Вайнрайх
Натали Перез
Сантьяго Коровски
Лукас Вайнрайх
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Почти счастлив - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Почти счастлив - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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