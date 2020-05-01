В центре событий оказывается радиоведущий и комик по имени Себастьян. Главный герой сталкивается со множеством проблем в своей нынешней взрослой жизни. У него непростые отношения с бывшей супругой. Несмотря на то, что они расстались, Себастьян по-прежнему ее любит. Он пытается отыскать свой путь в жизни, сражаясь с бытовыми проблемами и неуверенностью в себе. При этом Себастьян честно пытается исполнять родительские обязанности. А счастье тем временем кажется таким близким, но постоянно ускользает от героя.