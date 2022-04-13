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Почти счастлив 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Почти счастлив
Киноафиша Сериалы Почти счастлив Сезоны Сезон 2

Casi Feliz 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Почти счастлив»

Во 2 сезоне сериала «Почти счастлив» история комика и аргентинского радиоведущего Себастьяна продолжается. Спустя долгое время он видит своих детей, которые прилетели из Барселоны. В аэропорту происходит радостная встреча отца со своими отпрысками. Правда, до этого герой столкнулся со множеством бытовых проблем, в том числе, связанных с поломкой автомобиля. При этом, казалось бы, Себастьяну начало везти с женщинами, но тут вновь появилась Пилар. Героя терзают сомнения. Ему кажется, что их очередная связь произошла не по любви, а из-за невозможности смириться с чувством одиночества.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Почти счастлив График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Разрешение вернуться Permission to Return
Сезон 2 Серия 1
13 апреля 2022
Мой бог My God
Сезон 2 Серия 2
13 апреля 2022
Действовать, чтобы жить Acting to Live
Сезон 2 Серия 3
13 апреля 2022
Поцелуй Kiss
Сезон 2 Серия 4
13 апреля 2022
Хэппи Хэппи Happy Happy
Сезон 2 Серия 5
13 апреля 2022
Вечеринка на троих Party of 3
Сезон 2 Серия 6
13 апреля 2022
Между нами река A River Divides Us
Сезон 2 Серия 7
13 апреля 2022
Мама Mama
Сезон 2 Серия 8
13 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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