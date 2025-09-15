Меню
Переполох на Amazone: «Мистер и миссис Смит» с Эйдельштейном заморозили — шансов увидеть его в роли шпиона все меньше

15 сентября 2025 09:25
Неясно, выйдет ли история вообще.

История со шпионами-супругами от Prime Video, которую Amazon так усердно продвигали и рекламировали, повисла на волоске. Второй сезон «Мистера и миссис Смит» не выйдет в обещанные сроки: производство заморожено, и сроки переносятся на неопределённый период.

И самое неожиданное в этой новости то, что в ней нет политики. Да-да, российский актер не стал причиной постановки сериала на паузу.

Почему отменили/задержали сериал

Главная причина задержки — актёрский состав. Марк Эйдельштейн и Софи Тэтчер были утверждены на роли мистера и миссис Смит, но дальше дело застопорилось.

Слухи о подключении Лили-Роуз Депп, Франчески Скорсезе, Левона Хоука и Вагнера Моуры так и остались лишь заметками в таблоидах: контракты не подписаны, сделки не закрыты, проект застрял в канцелярском аду.

Парадокс: Amazon зарабатывает на этом сериале

Amazon MGM Studios успела получить налоговый вычет в $22,4 млн за перенос съёмок из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Но теперь эти деньги под угрозой — льготы действуют только 18 месяцев, и график может не уложиться.

Интрига первого сезона остаётся без ответа: кто выжил после перестрелки Джона и Джейн? Создатели шоу молчат, и это только разогревает интерес, но всему есть предел. Затянувшийся простой может дорого обойтись: у зрителей, привыкших к плотному расписанию релизов, терпение на исходе. А тут еще и замена актеров.

Шоураннер Франческа Слоун параллельно перешла в HBO и пишет сценарий к третьему сезону «Большой маленькой лжи». А значит, внимание создателей «Смита» рассредоточено, на проект почти махнули рукой.

Напомним, первый сезон стартовал в феврале 2024-го, вошёл в топ-5 Prime Video в США и был номинирован на 16 «Эмми», из которых взял две награды. Но теперь судьба продолжения остаётся туманной.

«Мистер и миссис Смит» рискуют превратиться в ещё одну жертву стримингов, которые раздуваются словно мыльные пузыри, и скоро лопнут. Даже на Западе признали: «Мистер и миссис Смит» с Эйдельштейном уже круче фильма с Питтом и Джоли минимум в одном.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
