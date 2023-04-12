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Свекровь приехала 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Свекровь приехала
Киноафиша Сериалы Свекровь приехала Сезоны Сезон 2

A Sogra Que Te Pariu 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Свекровь приехала»

Во 2 сезоне сериала «Свекровь приехала» пандемия наконец отступает в сторону, и самоизоляцию в стране отменяют. Однако назойливая Айседир почему-то не спешит покинуть дом любимого сыночка и не очень любимой невестки. Ни намеки, ни уговоры, ни откровенные скандалы не действуют на эту чрезмерно заботливую женщину. Ведь у нее есть цель – сделать сына счастливым (в ее собственном представлении, разумеется!). Вот только супруга великовозрастного отрока не вписывается в ее картину семейного счастья, поэтому Айседир делает все возможное, чтобы извести девушку. Но та оказывается вовсе не так проста, как казалось сначала.

Рейтинг сериала

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4.6 IMDb
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Список серий сериала Свекровь приехала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
12 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
12 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
12 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
12 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
12 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
12 апреля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
12 апреля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
12 апреля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
12 апреля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
12 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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