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Свекровь приехала 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Свекровь приехала
Киноафиша Сериалы Свекровь приехала Сезоны Сезон 1

A Sogra Que Te Pariu 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Свекровь приехала»

В 1 сезоне сериала «Свекровь приехала» события разворачиваются во времена пандемии. Проводить сутки напролет со своими родственниками непросто. Главному герою еще сложнее, поскольку на пороге его дома неожиданно появилась родительница с чемоданами, которые красноречиво указывают на то, что визит затянется. Привычный уклад жизни небольшой бразильской «ячейки общества» резко меняется с появлением матери главного героя. Донья Исадир сдала в аренду жилье в Кашамби, пригороде Рио-де-Жанейро, и отправилась к сыну Карлосу. Ее внуки Джонас и Марсия оказались между двух огней, а невестка Алиса пришла в ужас.

Рейтинг сериала

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4.6 IMDb
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Список серий сериала Свекровь приехала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 апреля 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 апреля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
13 апреля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
13 апреля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
13 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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