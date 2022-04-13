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Постер сериала Свекровь приехала
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Свекровь приехала, список сезонов

A Sogra Que Te Pariu 16+
Год выпуска 2022
Страна Бразилия
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

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4.6 IMDb
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Список сезонов сериала «Свекровь приехала»
Свекровь приехала - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 13 апреля 2022
 
Свекровь приехала - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 12 апреля 2023
 
Сезон 3
TBA
 
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