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Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки
Киноафиша Сериалы Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки Сезоны Сезон 2

Love Live! Nijigasaki High School Idol Club 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки»

Во 2 сезоне сериала «Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки» история старшеклассниц из академии Нидзигасаки продолжается. Действие по-прежнему разворачивается в старшей школе города Токио. Несколько девушек, очень разных внешне и по характеру, смогли подружиться и организовать клуб. Рука об руку главные героини отправляются к своей цели, несмотря на трудности, которые возникают у них на пути. Напомним, в предыдущем сезоне Касуми и Ю обратились к школьному совету с предложением о проведении фестиваля, но с этой инициативой возникли некоторые проблемы. В новом сезоне персонажи продолжат свой путь.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Совершенно новый кайф A Brand New Thrill
Сезон 2 Серия 1
2 апреля 2022
Перекрывающиеся цвета Overlapping Colors
Сезон 2 Серия 2
9 апреля 2022
Пение! Песня! Улыбка! Sing! Song! Smile!
Сезон 2 Серия 3
16 апреля 2022
Любовный треугольник Ai Love Triangle
Сезон 2 Серия 4
23 апреля 2022
Страна грез открыта! Dreamland Is Now Open! ↑↑(*'▽')
Сезон 2 Серия 5
30 апреля 2022
Выбери свою «любовь» Choose Your "Love"
Сезон 2 Серия 6
7 мая 2022
Память о снах The Memory of Dreams
Сезон 2 Серия 7
14 мая 2022
Место, где начинается радуга The Place Where the Rainbow Begins
Сезон 2 Серия 8
21 мая 2022
Небо, которого я не могу достичь The Sky I Can't Reach
Сезон 2 Серия 9
28 мая 2022
Касумин. Удивительный тур Kasumin☆Wonder Tour
Сезон 2 Серия 10
4 июня 2022
Прошлое, будущее и настоящее The Past, the Future, and Now
Сезон 2 Серия 11
11 июня 2022
Cheer!
Сезон 2 Серия 12
18 июня 2022
Let This Thrill Resonate—
Сезон 2 Серия 13
25 июня 2022
График выхода всех сериалов
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