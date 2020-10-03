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Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки
Киноафиша Сериалы Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки Сезоны Сезон 1

Love Live! Nijigasaki High School Idol Club 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки»

В 1 сезоне сериала «Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки» в центре событий оказались несколько старшеклассниц. Девушка по имени Ю Такасаки проявила интерес к школьному клубу идолов после того, как увидела выступление Сецуны Юки. Теперь она тоже хочет вступить в клуб вместе со своей подругой детства Аюму. Вскоре становится известно о том, что клуб будет распущен. Касуми отказывается принять этот факт и принимает решение взять ситуацию в свои руки. Тем временем Карин пытается выследить неуловимую Сецуну Юки. Бывшие члены Клуба школьных идолов вступают в противодействие с президентом школьного совета.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Первый кайф The First Thrill
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2020
Самая милая девушка Cutest Girl
Сезон 1 Серия 2
10 октября 2020
Кричи о своей любви Shout Out Your Love
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2020
Неизведанный путь The Uncharted Path
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2020
То что я могу сделать только сейчас Something I Can Only Do Right Now
Сезон 1 Серия 5
31 октября 2020
Форма улыбки The Shape of Smiles
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2020
Харука, Каната и другие Haruka, Kanata, and Beyond
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2020
Сидзуку, монохромный Shizuku, Monochrome
Сезон 1 Серия 8
21 ноября 2020
Друзья, но соперники Friends but Rivals
Сезон 1 Серия 9
28 ноября 2020
Лето начинается. Summer Begins.
Сезон 1 Серия 10
5 декабря 2020
Мечта каждого, моя мечта Everyone's Dream, My Dream
Сезон 1 Серия 11
12 декабря 2020
Цветущие чувства Blossoming Feelings
Сезон 1 Серия 12
19 декабря 2020
Фестиваль школьных идолов (Место, где сбываются мечты каждого) School Idol Festival (The Place Where Everyone's Dreams Come True)
Сезон 1 Серия 13
26 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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