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Постер к сериалу Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки
Киноафиша Сериалы Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки Сезоны
Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки (2020 - …), список сезонов Love Live! Nijigasaki High School Idol Club 12+
Год выпуска 2020
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Tokyo MX
Список сезонов сериала «Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки»
Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 13 эпизодов
 
Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 13 эпизодов
 
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