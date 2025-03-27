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Босх: Наследие 2022 - 2025, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Босх: Наследие
Киноафиша Сериалы Босх: Наследие Сезоны Сезон 3

Bosch: Legacy
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 27 марта 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Босх: Наследие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Идет, куда идет Goes Where It Goes
Сезон 3 Серия 1
27 марта 2025
Бошинг Бош Bosching Bosch
Сезон 3 Серия 2
27 марта 2025
Одеяло Blankie
Сезон 3 Серия 3
27 марта 2025
Виппурвиллы Whippoorwills
Сезон 3 Серия 4
27 марта 2025
Чертова политика F***ing Politics
Сезон 3 Серия 5
3 апреля 2025
Разбитый порядок Broken Order
Сезон 3 Серия 6
3 апреля 2025
Добро пожаловать на другую сторону Welcome To The Other Side
Сезон 3 Серия 7
10 апреля 2025
Ла Зона Роза La Zone Rosa
Сезон 3 Серия 8
10 апреля 2025
Бэдлендс Badlands
Сезон 3 Серия 9
17 апреля 2025
Копать вниз Dig Down
Сезон 3 Серия 10
17 апреля 2025
График выхода всех сериалов
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