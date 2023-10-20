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Босх: Наследие 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Босх: Наследие
Киноафиша Сериалы Босх: Наследие Сезоны Сезон 2

Bosch: Legacy
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Босх: Наследие»

Во 2 сезоне сериала «Босх: Наследие» продолжается история Гарри Босха, который после 26-летней службы в правоохранительных органах решил переквалифицироваться в частного сыщика и продолжить расследовать преступления. Дочь главного героя пошла по его стопам и стала сотрудницей полиции. Она помогает отцу вести расследования и предоставляет полезные сведения. Напомним, в предыдущем сезоне Босх работал со стареющей миллиардершей Уитни Вэнс, которая наняла его для решения личного дела. Когда человек, заказавший ее убийство, вышел на свободу, заклятый враг Босха Хани Чендлер объединяется с Гарри, чтобы исправить несправедливость.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Босх: Наследие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Леди исчезает The Lady Vanishes
Сезон 2 Серия 1
20 октября 2023
Ззизкс Zzyzx
Сезон 2 Серия 2
20 октября 2023
Свой человек Inside Man
Сезон 2 Серия 3
20 октября 2023
Муссо и Фрэнк Musso & Frank
Сезон 2 Серия 4
20 октября 2023
Голливуд навсегда Hollywood Forever
Сезон 2 Серия 5
27 октября 2023
Матадор Dos Matadores
Сезон 2 Серия 6
27 октября 2023
Я скучаю по Вину Скалли I Miss Vin Scully
Сезон 2 Серия 7
3 ноября 2023
Семьдесят четыре градуса в Белизе Seventy-Four Degrees in Belize
Сезон 2 Серия 8
3 ноября 2023
План побега Escape Plan
Сезон 2 Серия 9
10 ноября 2023
Шаг вперед A Step Ahead
Сезон 2 Серия 10
10 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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