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Босх: Наследие 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Босх: Наследие
Киноафиша Сериалы Босх: Наследие Сезоны Сезон 1

Bosch: Legacy
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Босх: Наследие»

В 1 сезоне сериала «Босх: Наследие» известный и уважаемый полицейский по имени Гарри Босх уходит в отставку. Он больше не работает на полицию штата, однако дело всей жизни не отпускает детектива, и он решает заняться частными расследованиями. Тем более что преступность не дремлет, и в городе появляется очередной маньяк. Гарри берется за это дело, а помогает ему юная наследница – взрослая родная дочь, поступившая на службу в полицию, чтобы пойти по стопам отца. Однако планы Босха рушатся, когда на очередном задании ему неожиданно приходится работать бок о бок со своим бывшим заклятым врагом Хани Чендлер.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Босх: Наследие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Изнанка прощания The Wrong Side of Goodbye
Сезон 1 Серия 1
6 мая 2022
Накачанный Pumped
Сезон 1 Серия 2
6 мая 2022
Послание в бутылке Message in a Bottle
Сезон 1 Серия 3
6 мая 2022
Подковы и ручные гранаты Horseshoes and Hand Grenades
Сезон 1 Серия 4
6 мая 2022
План Б Plan B
Сезон 1 Серия 5
13 мая 2022
Цепочка подлинности Chain of Authenticity
Сезон 1 Серия 6
13 мая 2022
Один из своих One of Your Own
Сезон 1 Серия 7
20 мая 2022
Родословная Bloodline
Сезон 1 Серия 8
20 мая 2022
У кота есть имя? Cat Got a Name?
Сезон 1 Серия 9
27 мая 2022
Всегда/Всеми способами Always/All Ways
Сезон 1 Серия 10
27 мая 2022
График выхода всех сериалов
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