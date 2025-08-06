Меню
Вождь войны
Статьи
Статьи о сериале «Вождь войны»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Серий осталось мало, эпика навалом: у «Вождя войны» рейтинги уже выше, чем у «Уэнсдэй», а финал снял сам Момоа — и вот когда он выйдет
До последнего эпизода — всего-ничего.
Написать
6 августа 2025 15:42
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
Еще один проект от яблочной студии, который выглядит эффектно, но на деле пуст.
2 комментария
4 августа 2025 14:15
Кхал Дрого воюет против иноземных захватчиков: на Apple выходит новый сериал с Момоа — в духе «Игры престолов» и «Видеть»
Опять в образе легендарного воина, опять в степи с братьями по оружию.
Написать
12 июля 2025 10:52
