Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито

«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито

4 августа 2025 14:15
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито

Еще один проект от яблочной студии, который выглядит эффектно, но на деле пуст.

Apple TV+ обещал зрелище. И зрелище выдал. Джейсон Момоа в набедренной повязке, копья, ритуальные танцы, море мускулов и море… воды. Вот только вместо исторического эпоса с духом и мясом получился глянцевый калейдоскоп по мотивам чужой боли, которую русскому зрителю прочувствовать будет тяжеловато.

«Вождь войны» действительно выглядит как глянцевый артбук по полинезийской эстетике: снято дорого, экзотично, насыщенно. Нод под всей этой декоративной резьбой — пустота. Вместо исторического эпоса про травму колонизации получилась этнографическая реконструкция по лекалам условного Marvel.

Меньше тишины — больше копий

«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито

Сериал несется на скоростях TikTok. Не успевает герою кто-то шепнуть о предательстве, как тут же начинается новая битва, а за ней — следующая. Каждая сцена как будто боится задержаться: ни диалогов, ни пауз, ни мира, в котором хочется пожить.

Даже визуальные находки — духи, галлюцинации, замедленные размахи дубинками — не спасают от ощущения: перед нами цепь эффектных, но лишённых жизни картинок. В условных «Викингах» было время на мысли, в «Вожде войны» — только на удары.

Экшн без последствий

Главное разочарование — боевые сцены. Вроде бы сериал о кровавых междоусобных войнах, но крови почти нет. Ни ран, ни боли, ни следов от копий — как будто воюют не люди, а духи. Даже когда герои методично крошат противников, всё выглядит театрально и стерильно.

Для проекта, заявленного как «жестокий и реалистичный», это неожиданно мягко. Всё-таки, когда тебе на полном серьёзе показывают «дождь из копий», а в ответ никто не додумался взять хотя бы пальмовый щит — верить становится сложно.

Говорим по-гавайски

«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито

Сериал гордится использованием гавайского языка. В теории — плюс к аутентичности. На практике — каша: играют актёры из Новой Зеландии, снято в Новой Зеландии, гавайцы — в меньшинстве, а язык звучит… экзотично, но отчуждённо.

Как заметили зрители на IMDb, логичнее было бы оставить субтитры в первых сценах — для атмосферы — а дальше говорить по-английски. Сейчас же создаётся ощущение, что сериалу важно казаться глубоким, но не быть таким.

Момоа снова играет Момоа

Джейсон Момоа — красавец, харизма на месте, взгляд страдальческий, плечи как два вулкана. Он — звезда шоу и его лицо на всех постерах. Но если вы видели «Видеть», «Аквамена» или его арку в «Игре престолов», то уже знаете эту роль. Сильный, молчаливый, пророческий воин, сражающийся за свободу родной земли — ничего нового. Он хорош в этом амплуа, но, когда оно повторяется в четвёртый раз, хочется, чтобы кто-то снял с него этот пернатый шлем и сказал: «Пора пробовать другое».

Сюжет без души

«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито

История, по сути, вторит классике: угнетённый народ, вторжение извне, кровавая борьба за свободу, предательство, гибель, катарсис. Формально всё на месте. Но за эффектными кадрами нет эмоций, ощущения жизни, внутреннего конфликта, настоящей боли.

Всё слишком чисто, слишком выверено — как будто сериал боится запачкаться реальностью.

«Красиво, солидно и дорого, но мертво. В сентябре стриминг решит, давать ли зелёный свет второму и третьему сезонам этого островного шапито», — уточняет «Комендант кинокрепости».

Вывод

«Вождь войны» — не провал. Это зрелищный, местами впечатляющий, но в целом вторичный проект. Его приятно смотреть, но запомнится он едва ли. Визуальный восторг постепенно сменяется усталостью: ты знаешь, что будет дальше, знаешь, как все будут выглядеть, знаешь, как они будут страдать.

Ранее мы писали: Что было перед восстанием Роберта? Еще один спин-офф по «Игре престолов» все-таки увидит свет — и будет лучше «Дома дракона» минимум в одном

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Игра престолов», «Вождь войны»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд Читать дальше 4 августа 2025
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне Читать дальше 4 августа 2025
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков Читать дальше 3 августа 2025
Не сладкий сон, а скучный ночной кошмар: 2 сезон «Песочного человека» хуже первого по всем фронтам — Netflix точно не зря закрыл сериал Не сладкий сон, а скучный ночной кошмар: 2 сезон «Песочного человека» хуже первого по всем фронтам — Netflix точно не зря закрыл сериал Читать дальше 3 августа 2025
Дети-солдаты, новые монстры, семейная драма: в сериале «Чужой: Земля» люди оказались даже страшнее ксеноморфов — но это, внезапно, к лучшему Дети-солдаты, новые монстры, семейная драма: в сериале «Чужой: Земля» люди оказались даже страшнее ксеноморфов — но это, внезапно, к лучшему Читать дальше 1 августа 2025
2 сезон «Туалетного мальчика Ханако» стоит смотреть даже тем, кто плевался от первого — тайтл стал лучше почти по всем фронтам 2 сезон «Туалетного мальчика Ханако» стоит смотреть даже тем, кто плевался от первого — тайтл стал лучше почти по всем фронтам Читать дальше 1 августа 2025
Что было перед восстанием Роберта? Еще один спин-офф по «Игре престолов» все-таки увидит свет — и будет лучше «Дома дракона» минимум в одном Что было перед восстанием Роберта? Еще один спин-офф по «Игре престолов» все-таки увидит свет — и будет лучше «Дома дракона» минимум в одном Читать дальше 31 июля 2025
Это вам не «Ночной дозор»: Тимур Бекмамбетов приложил руку к худшему Sci-Fi 2025 года (и, возможно, в истории) — кино получило 0/100 Это вам не «Ночной дозор»: Тимур Бекмамбетов приложил руку к худшему Sci-Fi 2025 года (и, возможно, в истории) — кино получило 0/100 Читать дальше 5 августа 2025
Цитата Раневской идеально описывает самый ожидаемый ужастик года: он оказался одним из самых необычных фильмов о любви Цитата Раневской идеально описывает самый ожидаемый ужастик года: он оказался одним из самых необычных фильмов о любви Читать дальше 4 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше