«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито

Еще один проект от яблочной студии, который выглядит эффектно, но на деле пуст.

Apple TV+ обещал зрелище. И зрелище выдал. Джейсон Момоа в набедренной повязке, копья, ритуальные танцы, море мускулов и море… воды. Вот только вместо исторического эпоса с духом и мясом получился глянцевый калейдоскоп по мотивам чужой боли, которую русскому зрителю прочувствовать будет тяжеловато.

«Вождь войны» действительно выглядит как глянцевый артбук по полинезийской эстетике: снято дорого, экзотично, насыщенно. Нод под всей этой декоративной резьбой — пустота. Вместо исторического эпоса про травму колонизации получилась этнографическая реконструкция по лекалам условного Marvel.

Меньше тишины — больше копий

Сериал несется на скоростях TikTok. Не успевает герою кто-то шепнуть о предательстве, как тут же начинается новая битва, а за ней — следующая. Каждая сцена как будто боится задержаться: ни диалогов, ни пауз, ни мира, в котором хочется пожить.

Даже визуальные находки — духи, галлюцинации, замедленные размахи дубинками — не спасают от ощущения: перед нами цепь эффектных, но лишённых жизни картинок. В условных «Викингах» было время на мысли, в «Вожде войны» — только на удары.

Экшн без последствий

Главное разочарование — боевые сцены. Вроде бы сериал о кровавых междоусобных войнах, но крови почти нет. Ни ран, ни боли, ни следов от копий — как будто воюют не люди, а духи. Даже когда герои методично крошат противников, всё выглядит театрально и стерильно.

Для проекта, заявленного как «жестокий и реалистичный», это неожиданно мягко. Всё-таки, когда тебе на полном серьёзе показывают «дождь из копий», а в ответ никто не додумался взять хотя бы пальмовый щит — верить становится сложно.

Говорим по-гавайски

Сериал гордится использованием гавайского языка. В теории — плюс к аутентичности. На практике — каша: играют актёры из Новой Зеландии, снято в Новой Зеландии, гавайцы — в меньшинстве, а язык звучит… экзотично, но отчуждённо.

Как заметили зрители на IMDb, логичнее было бы оставить субтитры в первых сценах — для атмосферы — а дальше говорить по-английски. Сейчас же создаётся ощущение, что сериалу важно казаться глубоким, но не быть таким.

Момоа снова играет Момоа

Джейсон Момоа — красавец, харизма на месте, взгляд страдальческий, плечи как два вулкана. Он — звезда шоу и его лицо на всех постерах. Но если вы видели «Видеть», «Аквамена» или его арку в «Игре престолов», то уже знаете эту роль. Сильный, молчаливый, пророческий воин, сражающийся за свободу родной земли — ничего нового. Он хорош в этом амплуа, но, когда оно повторяется в четвёртый раз, хочется, чтобы кто-то снял с него этот пернатый шлем и сказал: «Пора пробовать другое».

Сюжет без души

История, по сути, вторит классике: угнетённый народ, вторжение извне, кровавая борьба за свободу, предательство, гибель, катарсис. Формально всё на месте. Но за эффектными кадрами нет эмоций, ощущения жизни, внутреннего конфликта, настоящей боли.

Всё слишком чисто, слишком выверено — как будто сериал боится запачкаться реальностью.

«Красиво, солидно и дорого, но мертво. В сентябре стриминг решит, давать ли зелёный свет второму и третьему сезонам этого островного шапито», — уточняет «Комендант кинокрепости».

Вывод

«Вождь войны» — не провал. Это зрелищный, местами впечатляющий, но в целом вторичный проект. Его приятно смотреть, но запомнится он едва ли. Визуальный восторг постепенно сменяется усталостью: ты знаешь, что будет дальше, знаешь, как все будут выглядеть, знаешь, как они будут страдать.

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