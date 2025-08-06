Серий осталось мало, эпика навалом: у «Вождя войны» рейтинги уже выше, чем у «Уэнсдэй», а финал снял сам Момоа — и вот когда он выйдет

Джейсон Момоа пришел в Apple TV+ не просто махать копьем, а снимать свою «Игру престолов» на гавайском языке. И, судя по всему, у него получилось: у «Вождя войны» уже 92% свежести на Rotten Tomatoes. Для сравнения, у первой «Уэнсдэй» были скромные 77%, что не помешало ей стать хитом.
У «Вождя», впрочем, тоже есть все шансы на статус культового проекта, особенно, если сериал не превратят в «конвейер». И вот почему:
1. Личное = мощное. Момоа — один из авторов сценария и даже режиссер последней серии. Это история его предков, его языка, его земли. Здесь нет случайной этнографии, все выстрадано — и это чувствуется в каждой сцене.
2. Натура, от которой перехватывает дыхание. Острова сняты так, будто это другой мир. Камеры скользят над вулканами, джунглями, лавой и океаном — и все это с боевыми танцами, древними богами и кровью на копьях. Красиво до мурашек.
3. Нет времени на раскачку. Сюжет не тормозит: уже в первом эпизоде — резня и побег, к третьей серии — предательство (и масштабная резня), а дальше — только круче (и больше резни).
Сейчас вышло 3 серии из 9. Финал — 19 сентября. Ниже — полное расписание:
|Серия
|Название
|Дата выхода
|4
|Ciudad De Flores, Part II
|15 августа 2025
|5
|The Race of the Gods
|22 августа 2025
|6
|The Splintered Paddle
|29 августа 2025
|7
|Day of Spilled Brains
|5 сентября 2025
|8
|The Sacred Niu Grove
|12 сентября 2025
|9
|The Black Desert
|19 сентября 2025
