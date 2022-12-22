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13 клиническая 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала 13 клиническая
Киноафиша Сериалы 13 клиническая Сезоны Сезон 1

13 клиническая 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «13 клиническая»

В 1 сезоне сериала «13 клиническая» действие происходит в больнице, которую заполонили сверхъестественные существа. В центре событий оказывается молодой талантливый хирург Кирилл, который страдает от тяжелой болезни. Он не рассчитывает на то, что ему удастся вылечиться, и хочет сам спаси как можно больше жизней, пока у него есть такая возможность. Герой устраивается в необычную клинику. Ему приходится иметь дело с ведьмами, демонами и другой нечистью. Чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны, Кирилл с энтузиазмом вовлекается во все странные события, происходящие в этом своеобразном медицинском учреждении.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «13 клиническая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 декабря 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 декабря 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 декабря 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 декабря 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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