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Оно: Добро пожаловать в Дерри 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Оно: Добро пожаловать в Дерри
Киноафиша Сериалы Оно: Добро пожаловать в Дерри Сезоны Сезон 1

It: Welcome to Derry
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Количество серий 1
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 1-й сезон сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

В 1 сезоне сериала «Добро пожаловать в Дерри» станет известна история происхождения демонического клоуна Пеннивайза. Действие происходит в начале 60-х годов, в американском штате Мэн. Там в течение двадцати семи лет жителей городка Дерри, где обитает Клуб Неудачников, преследует страшное проклятие. Речь идет о чудовищном клоуне-монстре по имени Пеннивайз. Горожане не имеют представления, откуда он появился и почему столько лет терроризирует именно это место. События, которые разворачиваются в сериале, предшествуют истории и появлению героев из картины «Оно: Глава первая».

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Список серий сериала Оно: Добро пожаловать в Дерри График выхода всех сериалов
Сезон 1
Epi. 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
График выхода всех сериалов
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