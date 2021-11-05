В 1 сезоне сериала «Клуб» действие разворачивается в 1955 году в Стамбуле. Взрослая, умудренная тяжелым опытом женщина по имени Матильда выходит из-за решетки после тюремного заключения. Она знает, что где-то на свободе живет ее взрослая дочь Рашель, но не знает, как и где ее искать. Чтобы прокормить себя, Матильда устраивается работать в ночной клуб. Здесь проводят время с выпивкой и женщинами богатые и влиятельные мужчины. Но для сотрудниц это место оказывается настоящим адом. Здесь же героиня находит и свою дочь – запутавшуюся в жизни и одинокую девушку, безответно влюбленную в известного ловеласа.