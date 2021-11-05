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The Club 2021, season 1

The Club season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Club Seasons Season 1
Kulüp 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 10 minutes
"The Club" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Клуб» действие разворачивается в 1955 году в Стамбуле. Взрослая, умудренная тяжелым опытом женщина по имени Матильда выходит из-за решетки после тюремного заключения. Она знает, что где-то на свободе живет ее взрослая дочь Рашель, но не знает, как и где ее искать. Чтобы прокормить себя, Матильда устраивается работать в ночной клуб. Здесь проводят время с выпивкой и женщинами богатые и влиятельные мужчины. Но для сотрудниц это место оказывается настоящим адом. Здесь же героиня находит и свою дочь – запутавшуюся в жизни и одинокую девушку, безответно влюбленную в известного ловеласа.

Series rating

7.6
Rate 15 votes
7.8 IMDb

The Club List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
5 November 2021
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
5 November 2021
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
5 November 2021
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
5 November 2021
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
5 November 2021
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
5 November 2021
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
6 January 2022
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
6 January 2022
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
6 January 2022
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
6 January 2022
TV series release schedule
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