Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dvoe na million (2020), season 3

Dvoe na million season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Dvoe na million Seasons Season 3
Двое на миллион 16+
Title Сезон 3
Season premiere 3 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Dvoe na million" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Двое на миллион» звезды шоу-бизнеса, артисты, блогеры и другие медиаперсоны, состоящие в дружеских или приятельских отношениях, приходят на программу к ведущему Павлу Воле парами. Они отвечают на вопросы и сражаются за главный приз – 1 миллион рублей. Задача знаменитостей – давать правильные ответы и сохранять в банке деньги. За каждый неправильный ответ со счета снимается по 100 000 рублей, а в заключительном раунде только один из игроков заберет оставшуюся сумму себе. В новом сезоне снялись Эльдар Джарахов и Алексей Щербаков, Даня Милохин и Станислав Ярушин, Maruv и Тимур Батрутдинов.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote

"Dvoe na million" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 62. Эльдар Джарахов и Алексей Щербаков
Season 3 Episode 1
3 March 2022
Выпуск 63. Мария Маркова и Анна Старшенбаум
Season 3 Episode 2
16 March 2022
Выпуск 64. Даня Милохин и Станислав Ярушин
Season 3 Episode 3
24 March 2022
Выпуск 65. Марина Кравец и Надежда Сысоева
Season 3 Episode 4
12 August 2022
Выпуск 66. Юлия Топольницкая и Денис Дорохов
Season 3 Episode 5
19 August 2022
Выпуск 67. Виктор Логинов и Стас Старовойтов
Season 3 Episode 6
26 August 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more