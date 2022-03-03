В 3 сезоне шоу «Двое на миллион» звезды шоу-бизнеса, артисты, блогеры и другие медиаперсоны, состоящие в дружеских или приятельских отношениях, приходят на программу к ведущему Павлу Воле парами. Они отвечают на вопросы и сражаются за главный приз – 1 миллион рублей. Задача знаменитостей – давать правильные ответы и сохранять в банке деньги. За каждый неправильный ответ со счета снимается по 100 000 рублей, а в заключительном раунде только один из игроков заберет оставшуюся сумму себе. В новом сезоне снялись Эльдар Джарахов и Алексей Щербаков, Даня Милохин и Станислав Ярушин, Maruv и Тимур Батрутдинов.