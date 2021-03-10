Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dvoe na million (2020), season 2

Dvoe na million season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Dvoe na million Seasons Season 2
Двое на миллион 16+
Title Сезон 2
Season premiere 10 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 36
Runtime 27 hours 0 minute
"Dvoe na million" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Двое на миллион» известные артисты, телеведущие и другие представители отечественного шоу-бизнеса приходят в студию парами. В начале шоу на общем счете участников есть миллион рублей, но в конце программы счет, как правило, становится совсем другим. Несмотря на то что на вопросы гости часто отвечают вдвоем и могут помогать друг другу, главный приз достается только одному. В этом сезоне за деньги сражались самые неожиданные гости и тандемы, среди которых Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев, Юра Музыченко и Катя Iowa, Егор Кончаловский и Александр Стриженов и многие другие.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote

"Dvoe na million" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 26. Ирина Мягкова и Андрей Бебуришвили
Season 2 Episode 1
10 March 2021
Выпуск 27. Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев
Season 2 Episode 2
17 March 2021
Выпуск 28. Сергей Матвиенко и Арсений Попов
Season 2 Episode 3
24 March 2021
Выпуск 29. Юра Музыченко и Катя Iowa
Season 2 Episode 4
31 March 2021
Выпуск 30. Влади и Шым
Season 2 Episode 5
7 April 2021
Выпуск 31. Роман Попов и Стас Старовойтов
Season 2 Episode 6
14 April 2021
Выпуск 32. Клава Кока и Регина Тодоренко
Season 2 Episode 7
21 April 2021
Выпуск 33. Вадим Галыгин и DJ Smash
Season 2 Episode 8
28 April 2021
Выпуск 34. Валентина Мазунина и Мария Шекунова
Season 2 Episode 9
5 May 2021
Выпуск 35. Олег и Родион Газмановы
Season 2 Episode 10
12 May 2021
Выпуск 36. Заурбек Байцаев и Давид Цаллаев
Season 2 Episode 11
19 May 2021
Выпуск 37. Егор Кончаловский и Александр Стриженов
Season 2 Episode 12
26 May 2021
Выпуск 38. Александр Ревва и Михаил Галустян
Season 2 Episode 13
1 September 2021
Выпуск 39. Кети Топурия и Ольга Серябкина
Season 2 Episode 14
8 September 2021
Выпуск 40. Вячеслав Чепурченко и Вадим Дубровин
Season 2 Episode 15
15 September 2021
Выпуск 41. Ёлка и Сергей Гореликов
Season 2 Episode 16
22 September 2021
Выпуск 42. Лариса Долина и Александр Панайотов
Season 2 Episode 17
29 September 2021
Выпуск 43. Алексей Чумаков и Зураб Матуа
Season 2 Episode 18
6 October 2021
Выпуск 44. Maruv и Тимур Батрутдинов
Season 2 Episode 19
13 October 2021
Выпуск 45. Юлия Топольницкая и Аглая Тарасова
Season 2 Episode 20
20 October 2021
Выпуск 46. Юля Ковальчук и Митя Фомин
Season 2 Episode 21
27 October 2021
Выпуск 47. Андрей Гайдулян и Арарат Кещян
Season 2 Episode 22
3 November 2021
Выпуск 48. Валерия и Стас Пьеха
Season 2 Episode 23
10 November 2021
Выпуск 49. Борис Дергачев и Александр Пташенчук
Season 2 Episode 24
17 November 2021
Выпуск 50. Мария Машкова и Ирина Горбачева
Season 2 Episode 25
24 November 2021
Выпуск 51. Антон Беляев и Диана Арбенина
Season 2 Episode 26
2 December 2021
Выпуск 52. Александр Якушев и Андрей Минин
Season 2 Episode 27
9 December 2021
Выпуск 53. Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин
Season 2 Episode 28
16 December 2021
Выпуск 54. Евгений Чебатков и Зоя Яровицына
Season 2 Episode 29
23 December 2021
Выпуск 55. Дима Билан и Мари Краймбрери
Season 2 Episode 30
30 December 2021
Выпуск 56. Гарик Мартиросян и Михаил Галустян
Season 2 Episode 31
31 December 2021
Выпуск 57. Дмитрий Масленников и Артур Бабич
Season 2 Episode 32
20 January 2022
Выпуск 58. Тимур Родригез и Юлия Паршута
Season 2 Episode 33
27 January 2022
Выпуск 59. Ульяна Пылаева и Зоя Бербер
Season 2 Episode 34
3 February 2022
Выпуск 60. Миша Марвин и Natan
Season 2 Episode 35
10 February 2022
Выпуск 61. Анатолий Цой и Айдар Гараев
Season 2 Episode 36
17 February 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more