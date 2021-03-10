Во 2 сезоне шоу «Двое на миллион» известные артисты, телеведущие и другие представители отечественного шоу-бизнеса приходят в студию парами. В начале шоу на общем счете участников есть миллион рублей, но в конце программы счет, как правило, становится совсем другим. Несмотря на то что на вопросы гости часто отвечают вдвоем и могут помогать друг другу, главный приз достается только одному. В этом сезоне за деньги сражались самые неожиданные гости и тандемы, среди которых Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев, Юра Музыченко и Катя Iowa, Егор Кончаловский и Александр Стриженов и многие другие.