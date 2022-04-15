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Пронзительно громко 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пронзительно громко
Киноафиша Сериалы Пронзительно громко Сезоны Сезон 1

Roar 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пронзительно громко»

В 1 сезоне сериала «Пронзительно громко» в центре событий оказываются простые женщины, в чьей жизни внезапно происходит нечто из ряда вон выходящее. Именно эти роковые случайности накладывают отпечаток на всю дальнейшую судьбу героинь. Во многие ситуации из повседневной жизни неожиданно вплетаются фантастические сюжеты или вторгаются волшебные силы. Каждая женщина в какой-то момент осознает, что является хозяйкой своей судьбы и оборачивает любые обстоятельства в свою пользу. Отыскать в себе силы для превращения, вырастить крылья за спиной – главная цель этих женщин. И, конечно, им все удается.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пронзительно громко» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Женщина, которая исчезла The Woman Who Disappeared
Сезон 1 Серия 1
15 апреля 2022
Женщина, которая ела фотографии The Woman Who Ate Photographs
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2022
Женщина, которую держали на полке The Woman Who Was Kept on a Shelf
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2022
Женщина, которая обнаружила следы укусов The Woman Who Was Kept on a Shelf
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2022
Женщина, которую кормила утка The Woman Who Was Fed By a Duck
Сезон 1 Серия 5
15 апреля 2022
Женщина, которая раскрыла собственное убийство The Woman Who Solved Her Own Murder
Сезон 1 Серия 6
15 апреля 2022
Женщина, которая вернула своего мужа The Woman Who Returned Her Husband
Сезон 1 Серия 7
15 апреля 2022
Девушка, которая любила лошадей The Girl Who Loved Horses
Сезон 1 Серия 8
15 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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