Пронзительно громко
Новости
Новости о сериале «Пронзительно громко»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Пронзительно громко»
Вся информация о сериале
10 новых сериалов апреля: антология про первых леди и создание «Крёстного отца»
Апрель — время, когда большая часть сериалов выходит из затяжного хиатуса и популярные стриминговые платформы презентуют новые проекты.
Написать
30 марта 2022 13:08
Вышел трейлер причудливой феминистской антологии «Рев» с Николь Кидман, Синтией Эриво и Элисон Бри
Кто-то поедает фотографии, кто-то расследует собственное убийство, а кто-то возвращает мужа как бракованный товар.
Написать
25 марта 2022 13:34
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
