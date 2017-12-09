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Алтарь Тристана 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Алтарь Тристана
Киноафиша Сериалы Алтарь Тристана Сезоны Сезон 1

Алтарь Тристана 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 34 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Алтарь Тристана»

В 1 сезоне сериала «Алтарь Тристана» в центре событий оказывается художница Саша Корзухина. В ее таланте сложно усомниться, однако сама Саша в последнее время относится к своим работам с большой долей критики. Нередко девушку посещают мысли о том, что она занята не своим делом. Тяжелые мысли отражаются и на ее личной жизни: Саша ощущает одиночество и тоску. Чтобы отвлечься, она соглашается оказывать содействие следователям, которые занимаются преступлениями, связанными с художественными произведениями. Так Саша становится консультантом в Следственном комитете. С тех пор ее жизнь стремительно меняется.

Рейтинг сериала

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4.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Алтарь Тристана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 декабря 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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