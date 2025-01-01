Постеры сериала «Алтарь Тристана»

Почему в «Алисе в Пограничье» нет тузов? Фанаты строят такие теории, что мозг вскипает

Не хватило 2 сезонов «Песочного человека»? Тогда вот еще 3 сериала, где мистика, кризисы и неоднозначный герой

Самый подлый во всем Братстве? Ранняя версия Боромира делает его злодеем похлеще Сарумана

«Неоригинально, но полезно»: на IMDB ругают даже «Иди и смотри», зато у этой советской военной драмы – ни единого плохого отзыва

«Сияние» считают одним из главных шедевров Кинга, но сперва в нем не было ни отеля, ни психа с топором – и даже название было иное

Сложный тест по «Великолепному веку»: чтоб ответить на 5/5 вопросов, надо не только засмотреть сериал до дыр, но и знать историю османов

Проходные сезоны были даже в «Симпсонах» и «Южном парке», но эти 5 мультсериалов идеальны от первой до последней серии

«Красота-то какая, лепота», – произносил Иван Грозный, глядя на Москву: а угадаете хотя бы 3/5 других советских фильма по пейзажу? (тест)

«Мстители», по факту, слабаки? Эти 5 аниме-троек оставят от супергероев Marvel мокрое место – не поздоровится и Доктору Думу

«Последний обряд» должен был похоронить «Заклятие», но как бы не так: семейка Уорренов все-таки вернется в еще одном фильме