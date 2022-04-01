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Завтра 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Завтра
Киноафиша Сериалы Завтра Сезоны Сезон 1

Tomorrow 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Завтра»

В 1 сезоне сериала «Завтра» Джун Ун несколько лет безуспешно ищет постоянную работу. Устав от бесплотных поисков, он отправляется на мост, чтобы покончить с собой. На месте юноша видит другого мужчину, который пришел сюда с такой же целью. Джун Ун решает отговорить его от самоубийства. Парни дерутся, и оба падают в воду. Команда Жнецов, призванная спасать людей с суицидальными мыслями, опаздывает. Еще трагичнее, что из-за ошибки лидера команды Джун Ун оказывается в коме. Когда молодой человек приходит в себя, то оказывается, что он теперь наполовину человек, а наполовину призрак.

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Список серий 1-го сезона сериала «Завтра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 апреля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 апреля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 апреля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
30 апреля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
6 мая 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
7 мая 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
13 мая 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
14 мая 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
20 мая 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
21 мая 2022
График выхода всех сериалов
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