Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Картины дружеских связей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Джентльмены 2024, 2 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Джентльмены Сезоны Сезон 2
The Gentlemen
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 13 голосов
8 IMDb

Список серий сериала Джентльмены

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
График выхода всех сериалов
Семенов и Спасская — неожиданный дуэт: эту криминальную драму жду особенно — там еще и Шилов из «Ментовских войн»
Кто сыграл бородача на пикнике у Гоши в «Москва слезам не верит»: а ведь он написал сценарии к «Афоне» и «Ворошиловскому стрелку»
Не уступают «Первому отделу»: топ-3 сериала, которые смотрятся на одном дыхании — увлекают своим сюжетом
За окошком потеплело, отпуск где-то рядом: время угадать советское кино по летним кадрам (сложный тест)
Ельчин в нулевые снялся в фильме по Кингу, который любят только в России: на Западе прозвали «раздражающим и глупым»
«Мстители» в пролете, «Аватар» даже не в топ-3: лишь одному фильму удалось собрать в США $936 млн — настоящий король проката
Архивные кадры со съемок «Любовь и голуби» напоминают хоррор: Михайлов едва не погиб из-за «хотелки» Меньшова (видео)
«Михалков жаждал крови»: из советской «Собаки Баскервилей» пришлось вырезать жуткую сцену в духе «Иди и смотри»
«Такого не было никогда»: россияне окончательно разлюбили «Служебный роман» и шедевры Гайдая – зрителям милее детективы НТВ
В «Первом отделе» уже 5 сезонов: но лишь фанаты по кадру отличат один от другого – тест на внимательность
Линч отказался от «Звездных войн» из-за вуки: променял на Sci-Fi, которого стыдился до смерти
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше