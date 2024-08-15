Меню
Новости о сериале «Джентльмены»

Сериал Гая Ричи «Джентльмены» продлен на второй сезон
Сериал Гая Ричи «Джентльмены» продлен на второй сезон Съемки начнутся в следующем году.
15 августа 2024 11:14
Тео Джеймс управляет криминальной империей в трейлере сериала «Джентльмены»
Тео Джеймс управляет криминальной империей в трейлере сериала «Джентльмены» «Люди либо выживают в джунглях, либо влачат существование в зоопарке», — говорит в ролике обаятельный персонаж Джанкарло Эспозито.
23 февраля 2024 11:27
Тео Джеймс заходит в криминальные «джунгли» в трейлере сериала «Джентльмены»
Тео Джеймс заходит в криминальные «джунгли» в трейлере сериала «Джентльмены» Шоу на основе одноименного фильма Гая Ричи.
16 января 2024 12:55
В 2023 году Гай Ричи собирается снять сразу два крупных фильма
В 2023 году Гай Ричи собирается снять сразу два крупных фильма Режиссер хочет быть максимально занятым в ближайшие годы.
5 декабря 2022 14:33
Сериал по фильму Гая Ричи «Джентльмены» обрел именитый актерский состав
Сериал по фильму Гая Ричи «Джентльмены» обрел именитый актерский состав Съемки начинаются уже сегодня.
7 ноября 2022 11:20
В сериале по фильму Гая Ричи «Джентльмены» главную роль сыграет Тео Джеймс
В сериале по фильму Гая Ричи «Джентльмены» главную роль сыграет Тео Джеймс Проект станет спин-оффом картины с Мэттью МакКонахи.
4 ноября 2022 10:32
Netflix собирается выпустить сериал на основе фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Netflix собирается выпустить сериал на основе фильма Гая Ричи «Джентльмены» Примечательно, что изначально картина задумывалась именно как многосерийный проект для телевидения.
14 марта 2022 10:23
