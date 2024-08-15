Меню
Сериал Гая Ричи «Джентльмены» продлен на второй сезон
Съемки начнутся в следующем году.
Написать
15 августа 2024 11:14
Тео Джеймс управляет криминальной империей в трейлере сериала «Джентльмены»
«Люди либо выживают в джунглях, либо влачат существование в зоопарке», — говорит в ролике обаятельный персонаж Джанкарло Эспозито.
Написать
23 февраля 2024 11:27
Тео Джеймс заходит в криминальные «джунгли» в трейлере сериала «Джентльмены»
Шоу на основе одноименного фильма Гая Ричи.
Написать
16 января 2024 12:55
В 2023 году Гай Ричи собирается снять сразу два крупных фильма
Режиссер хочет быть максимально занятым в ближайшие годы.
Написать
5 декабря 2022 14:33
Сериал по фильму Гая Ричи «Джентльмены» обрел именитый актерский состав
Съемки начинаются уже сегодня.
Написать
7 ноября 2022 11:20
В сериале по фильму Гая Ричи «Джентльмены» главную роль сыграет Тео Джеймс
Проект станет спин-оффом картины с Мэттью МакКонахи.
Написать
4 ноября 2022 10:32
Netflix собирается выпустить сериал на основе фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Примечательно, что изначально картина задумывалась именно как многосерийный проект для телевидения.
Написать
14 марта 2022 10:23
