Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Джентльмены
Статьи
Статьи о сериале «Джентльмены»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Джентльмены»
Вся информация о сериале
Сюзи и Эдди хотят стать царями зверей: первые подробности по 2 сезону «Джентльменов», когда ждать выход серий
Продолжение расширит историю киновселенной и сделает ее еще более мрачной и по-черному смешной.
Написать
23 июня 2025 07:58
Засмотрели «Джентльменов» Гая Ричи до дыр? Вот 5 похожих сериалов про криминал — рейтинги не ниже 7.5 на IMDb
А над проектом №2 работала звезда «Во все тяжкие».
1 комментарий
14 апреля 2025 16:11
«Это может не сработать»: Netflix снимет второй сезон «Джентльменов» — вот чего ждать от новинки
Тео Джеймс поделился планами на продолжение истории.
Написать
24 февраля 2025 14:44
Нетфликс выпустил 25 сериалов в этом году — и эти 5 точно стоит посмотреть
Некоторые из них уже забрали домой пару престижных наград — а другие только готовятся блеснуть во время наградного сезона.
Написать
12 декабря 2024 18:36
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667