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Киноафиша Сериалы Присяжная
Присяжная (2022 - 2022) Присяжная 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический мини-сериал «Присяжная» - это история о Елене Меглицкой, супруге директора большой корпорации. Она приходит на судебное заседание в качестве заседателя. На слушании рассматривается резонансное уголовное дело о наемном убийце. Уже в зале суда женщина узнает, что человек, которого обвиняют в совершении особо тяжких преступлений, является ее бывшим любовником. Голос Елены оказывается решающим в спорной ситуации, и она помогает Дмитрию. Он незаслуженно получает оправдательный приговор. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анатолий Голуб
Юлия Галкина
Юлия Галкина
Дмитрий Лавров
Дмитрий Лавров
Александра Богданова
Александра Богданова
Сергей Мухин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Присяжная - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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