Российский мелодраматический мини-сериал «Присяжная» - это история о Елене Меглицкой, супруге директора большой корпорации. Она приходит на судебное заседание в качестве заседателя. На слушании рассматривается резонансное уголовное дело о наемном убийце. Уже в зале суда женщина узнает, что человек, которого обвиняют в совершении особо тяжких преступлений, является ее бывшим любовником. Голос Елены оказывается решающим в спорной ситуации, и она помогает Дмитрию. Он незаслуженно получает оправдательный приговор.